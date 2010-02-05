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Квадратный метр жилья стоит в г. Нижний Тагил от 26 до 30 тысяч рублей
Сюжеты:
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Квадратный метр жилья стоит в г. Нижний Тагил от 26 до 30 тысяч рублей

5 февраля 2010, 17:19ОбществоАлександра Логинова
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