Квадратный метр жилья стоит в г. Нижний Тагил от 26 до 30 тысяч рублей

Это на 5 тысяч меньше, чем планировалось. Причины - падение покупательской способности тагильчан из-за кризиса и отсутствие оборотных средств у строителей. Как отмечено на встрече тагильских строителей с мэром Валентиной Исаевой, сегодня в городе 1м2 нового жилья стоит около 30 тысяч рублей, на вторичном рынке квартиры продаются по 26 тысяч рублей за метр. Сегодня не выкуплены свыше 20 тысяч м2 готового жилья. Муниципалитет планирует помочь строителям за счет программ по переселению людей из ветхого жилья, по обеспечению жильем военных, инвалидов, сирот и молодых семей.