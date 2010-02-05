Милиционеры пригласили в школу священника

Ранее на встречи с ребятами приходили психологи, наркополицейские, оперуполномоченные, а вот православный священник – первый раз. К старшеклассникам школы № 24 поселка Горноуральский приехал дьякон Свято-Троицкой церкви отец Глеб Паустовский. Сегодня в школе на 560 учащихся 25 ребят состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В прошлом году учащимися школы совершены 8 преступлений. И сегодня, по словам начальника ПДН Татьяны Пинаевой, милиционеры пытаются найти новые пути решения проблемы девиантного поведения детей, сообщает пресс-служба УВД.