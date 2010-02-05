Милиционеры пригласили в школу священника
5 февраля 2010, 17:04ОбществоArtem
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Новые способы рассказать детям, «что такое хорошо, а что такое плохо» опробуют сотрудники по делам несовершеннолетних Гороноуральского ОВД.
Ранее на встречи с ребятами приходили психологи, наркополицейские, оперуполномоченные, а вот православный священник – первый раз. К старшеклассникам школы № 24 поселка Горноуральский приехал дьякон Свято-Троицкой церкви отец Глеб Паустовский. Сегодня в школе на 560 учащихся 25 ребят состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В прошлом году учащимися школы совершены 8 преступлений. И сегодня, по словам начальника ПДН Татьяны Пинаевой, милиционеры пытаются найти новые пути решения проблемы девиантного поведения детей, сообщает пресс-служба УВД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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