«Мобильный Статус» от «МОТИВа»: выручит во многих ситуациях
5 февраля 2010, 14:12ОбществоArtem
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Внимание! Читать только абонентам «МОТИВ»! А вы попадали в такую ситуацию, когда не могли отвечать на мобильный? И звонящие вам теряли вас… Или прикольная тусовка начиналась без вас…
Избежать таких ситуаций позволит «Мобильный Статус»! Эта уникальная услуга, доступная только абонентам компании «МОТИВ», напоминает «статусы» в «аське» или в «Вконтакте». Разница в том, что «Мобильный Статус» устанавливается на мобильном телефоне.
«Мобильный Статус» нужен:
Чтобы установить свой «Мобильный Статус»:отправь сообщение длиной до 70 знаков на номер 1043.
Чтобы прочитать «Мобильный Статус» других абонентов:отправь USSD-запрос *104*104*номер телефона без 8 или +7#.
Стоимость установки или проверки статуса – 10 копеек.
«Мобильный Статус»: удобно и просто!
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