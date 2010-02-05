«Мобильный Статус» от «МОТИВа»: выручит во многих ситуациях

Избежать таких ситуаций позволит «Мобильный Статус»! Эта уникальная услуга, доступная только абонентам компании «МОТИВ», напоминает «статусы» в «аське» или в «Вконтакте». Разница в том, что «Мобильный Статус» устанавливается на мобильном телефоне.