Пункты обмены валюты хотят закрыть

Как пишут «Ведомости», об этом заявил директор департамента лицензирования ЦБ Михаил Сухов. По его словам, есть банки, которые оказывают клиентам широкий набор услуг. А есть те, что занимаются практически только обменом валюты, создавая разветвленные сети обменных пунктов. У них маленькая маржа, но большой объем операций, и они мешают жить нормальным банкам. Сухов и добавил, что сейчас потребители реже пользуются обменниками, чем 10-15 лет назад, а также отметил, что клиентов в них могут обмануть.