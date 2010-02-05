Пункты обмены валюты хотят закрыть
5 февраля 2010, 16:51ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Центробанк изучает возможность закрытия пунктов обмена валюты, которые занимаются только одним видом операций — конверсионными.
Как пишут «Ведомости», об этом заявил директор департамента лицензирования ЦБ Михаил Сухов. По его словам, есть банки, которые оказывают клиентам широкий набор услуг. А есть те, что занимаются практически только обменом валюты, создавая разветвленные сети обменных пунктов. У них маленькая маржа, но большой объем операций, и они мешают жить нормальным банкам. Сухов и добавил, что сейчас потребители реже пользуются обменниками, чем 10-15 лет назад, а также отметил, что клиентов в них могут обмануть.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей