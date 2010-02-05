Уралхимпласт в числе лучших благотворителей региона

Как пишет пресс-служба предприятия, высокая социальная ответственность холдинга отмечена благодарственным письмом Губернатора и Председателя Правительства региона. На оказание благотворительной помощи в минувшем году компанией было затрачено свыше 5 миллионов рублей. В том числе, финансировались благоустройство микрорайонов, восстановление родников, спонсировались образовательные и спортивные учреждения. При этом расходы УХП на социальную защиту сотрудников в 2009 году превысили 68 миллионов. В частности, предприятие выплачивало адресную помощь работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, единовременные пособия при выходе на пенсию, дотировало посещения детьми детсадов.