Уралхимпласт в числе лучших благотворителей региона
5 февраля 2010, 16:57ОбществоArtem
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Уралхимпласт – в числе активных благотворителей Свердловской области.
Как пишет пресс-служба предприятия, высокая социальная ответственность холдинга отмечена благодарственным письмом Губернатора и Председателя Правительства региона. На оказание благотворительной помощи в минувшем году компанией было затрачено свыше 5 миллионов рублей. В том числе, финансировались благоустройство микрорайонов, восстановление родников, спонсировались образовательные и спортивные учреждения. При этом расходы УХП на социальную защиту сотрудников в 2009 году превысили 68 миллионов. В частности, предприятие выплачивало адресную помощь работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, единовременные пособия при выходе на пенсию, дотировало посещения детьми детсадов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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