В г. Нижний Тагил продолжаются кражи из детских учреждений
5 февраля 2010, 17:00ОбществоArtem
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На Вагонке продолжаются кражи из детских учреждений.
Вчера произошло два таких преступления. В детском саду по улице Сибирской воспитательница оставила сумку в спальной комнате. Ближе к обеду она обнаружила, что из сумки пропал кошелёк. Ущерб женщина оценила в 2,5 тысячи рублей. Вторая кража произошла в специализорованом доме ребёнка на улице Зари. В 8 часов утра из сумки сотрудницы был похищен сотовый телефон, кошелёк, деньги и банковские карточки. Сотрудникам детских учреждений нужно быть осторожнее и обращать внимание на посторонних посетителей, посоветовали в пресс-службе УВД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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