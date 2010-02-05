В г. Нижний Тагил продолжаются кражи из детских учреждений

Вчера произошло два таких преступления. В детском саду по улице Сибирской воспитательница оставила сумку в спальной комнате. Ближе к обеду она обнаружила, что из сумки пропал кошелёк. Ущерб женщина оценила в 2,5 тысячи рублей. Вторая кража произошла в специализорованом доме ребёнка на улице Зари. В 8 часов утра из сумки сотрудницы был похищен сотовый телефон, кошелёк, деньги и банковские карточки. Сотрудникам детских учреждений нужно быть осторожнее и обращать внимание на посторонних посетителей, посоветовали в пресс-службе УВД.