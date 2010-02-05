В воскресенье будет взрыв. Жителей г. Нижний Тагил просят не волноваться
5 февраля 2010, 16:33ОбществоArtem
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В воскресенье, 7-го февраля в 15 часов в главном карьере Высокогорского ГОКа будут производиться взрывные работы.
Тагильчан просят не волноваться и не прерывать своих занятий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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