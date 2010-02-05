Вагоновожатых в г. Нижний Тагил может стать больше
5 февраля 2010, 17:29ОбществоArtem
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Как рассказал нам директор Управляющей компании городским электротранспортом Виктор Гончаров, в Нижнем Тагиле не хватает водителей трамваев.
Из-за этой нехватки не удаётся пустить дополнительные вагоны до Северного посёлка. Сейчас, по словам Виктора Гончарова, ни одно учебное заведение города не обучает по этой специальности. Исейчас ведутся переговоры о том, чтобы в этом году совместно с нижнетагильским Центром занятости на базе 104-го училища обучить одну группу будущих вагоновожатых.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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