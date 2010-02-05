Вагоновожатых в г. Нижний Тагил может стать больше

Из-за этой нехватки не удаётся пустить дополнительные вагоны до Северного посёлка. Сейчас, по словам Виктора Гончарова, ни одно учебное заведение города не обучает по этой специальности. Исейчас ведутся переговоры о том, чтобы в этом году совместно с нижнетагильским Центром занятости на базе 104-го училища обучить одну группу будущих вагоновожатых.