Власть и бизнес готовы к прямому диалогу в г. Нижний Тагил

Встреча состоялась в Торгово-промышленной палате. Как отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета, на вопросы представителей бизнес-сообщества Нижнего Тагила вместе с Валентиной Исаевой отвечали руководители подразделений администрации города. Такой формат разговора власти и бизнеса признали эффективным, поэтому диалог будет продолжен.