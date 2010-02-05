Власть и бизнес готовы к прямому диалогу в г. Нижний Тагил
5 февраля 2010, 17:09ОбществоArtem
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Развитие малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле обсудили предприниматели и мэр Валентина Исаева.
Встреча состоялась в Торгово-промышленной палате. Как отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета, на вопросы представителей бизнес-сообщества Нижнего Тагила вместе с Валентиной Исаевой отвечали руководители подразделений администрации города. Такой формат разговора власти и бизнеса признали эффективным, поэтому диалог будет продолжен.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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