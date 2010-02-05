Юные кик-боксёры г. Нижний Тагил в числе лучших в России

На соревнования ездили 12 юных спортсменов. Они собрали наибольшее количество медалей. Ребята завоевали два первых места, одно второе и несколько третьих. Завтра юные кик-боксёры отправляются на чемпионат области, где будет проходить отбор на чемпионат России. По мнению руководителей нижнетагильской сборной, у многих ребят есть серьёзные шансы показать отличные результаты.