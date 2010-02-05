За хорошие знания прав потребителя можно получить приз!

Он приурочен ко дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Стартует конкурс на лучшее знание закона о защите потребительских прав 15 февраля. Принять участие в нём может любой тагильчанин, которому уже исполнилось 14 лет. Анкету с вопросами можно найти на сайте нижнетагильского Роспотребнадзора по адресу rospotrebnadzor.ru или в печатных СМИ города. До 9 марта заполненные анкеты принимаются по адресу Карла Маркса, 29. А награждение победителей ценными призами состоится в сам день защиты прав потребителей, рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Елена Старикова.