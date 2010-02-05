Жители г. Нижний Тагил начали получать компенсацию по оплате услуг ЖКХ

Еще 6,5 тысяч заявлений на предоставление субсидий отбраковано из-за неполной или недостоверной информации, предоставленной льготниками. Специалисты «Службы правовых отношений» сейчас уточняют сведения. В целом же, как заявила на городском штабе по монетизации директор муниципального учреждения «Служба правовых отношений» Светлана Малинина, по состоянию на 25 января субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг начислена 63-м тысячам тагильчан. Это 82,5% от общего количества льготников. Компенсация им уже выплачивается.