Жители г. Нижний Тагил начали получать компенсацию по оплате услуг ЖКХ
5 февраля 2010, 17:13ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
3,5 тысячи тагильских льготников до сих пор не подали заявления на монетизацию льгот за услуги ЖКХ.
Еще 6,5 тысяч заявлений на предоставление субсидий отбраковано из-за неполной или недостоверной информации, предоставленной льготниками. Специалисты «Службы правовых отношений» сейчас уточняют сведения. В целом же, как заявила на городском штабе по монетизации директор муниципального учреждения «Служба правовых отношений» Светлана Малинина, по состоянию на 25 января субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг начислена 63-м тысячам тагильчан. Это 82,5% от общего количества льготников. Компенсация им уже выплачивается.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей