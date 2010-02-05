Жительница г. Нижний Тагил Евгения Шаповалова уже прибыла в Ванкувер

Первый старт у нее 17 февраля. Тагильчанка выступит на своей коронной дистанции – спринте классическим ходом. 22 февраля состоится спринт-эстафета свободным стилем. В спортклубе считают, что у тагильчан есть все основания ждать от Евгении Шаповаловой олимпийскую медаль. Будут тагильчане болеть и за второго земляка-олимпийца – хоккеиста Александра Радулова. Воспитанник школы хоккея «Спутника» двукратный чемпион мира по хоккею с шайбой Александр Радулов приложит все усилия, чтобы добыть для страны и для города золото Олимпиады.