УВЗ разработал для дорожных строителей новый погрузчик

Разработчиком данного изделия является ОАО «УКБТМ» - конструкторское бюро, входящее в структуру корпорации. Первые образцы ПмК сборки УКБТМ уже были продемонстрированы публике летом 2011 года на международных выставках СТТ и «Иннопром». На последней ПмК-6.02 привлёк внимание губернатора Свердловской области: Александр Мишарин попробовал себя в качестве оператора погрузчика.

В марте 2012-го будет выпущена установочная партия новых погрузчиков, которые будут переданы дилерам для реализации и изучения спроса. Три погрузчика из этой партии уже имеют покупателей.

ПмК-6.02 может использоваться для выполнения работ в коммунальном, садово-парковом, лесном и сельском хозяйствах, для содержания улиц и дорог, при строительстве жилья и проведении поисково-спасательных операций, в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях.

В новом изделии «УВЗ» созданы все условия для комфортной работы: система джойстикового управления и отличный обзор рабочих орудий способствуют повышению производительности труда. Сиденье оператора с подвеской и инерционным ремнем безопасности делают работу максимально удобной и безопасной. Воздушный отопитель поддерживает комфортную температуру внутри кабины в холодное время года. Зоны входа и выхода, широкий дверной проем, наличие поручней, нескользкие ступени обеспечивают легкий доступ и покидание кабины.

Несомненным плюсом является и то, что на погрузчик ПмК-6.02 возможна установка всех наименований сменного оборудования, разработанных для предыдущей модели – ПУМ-500У.