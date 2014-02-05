Datsun показал прообраз компактного кроссовера

«Если мы воплотим Datsun redi-GO в серийное производство, то он станет основателем нового класса на индийском рынке — ярким и современным, но при этом доступным тем, кто приобретает свою первую машину. Этот концепт демонстрирует, насколько серьезны наши намерения укрепить положение на рынке, предоставив потенциальным индийским покупателям ответ на их потребности и дав им возможность обзавестись собственным семейным автомобилем», – заявил руководитель Datsun Винсент Кобе.

Размер колесной базы прототипа составляет 2350 миллиметров. В компании также отмечают, что у автомобиля «большой дорожный просвет», однако конкретные цифры не называются. Помимо этого, концепт-кар имеет светодиодные противотуманные фары и задние фонари, 15-дюймовые хромированные колесные диски.

По предварительным данным, серийная версия новинки в Индии будет стоить около 200-300 тысяч рупий (3,2-4,8 тысячи долларов).