Дни открытых дверей Yeti Days: Новый Yeti совсем скоро в Нижнем Тагиле!

8 и 9 февраля в нашем автоцентре пройдут дни открытых дверей Yeti Days – серия увлекательных мероприятий, приуроченных к старту продаж обновленного кроссовера в России. Гости смогут лично познакомиться с новинкой, которая впервые в истории доступна в двух версиях – стильный и элегантный Yeti для города и наполненный духом приключений Yeti Outdoor.

ŠKODA Yeti станет отличным подспорьем даже на самых сложных дорогах и обеспечит клиентам максимальный комфорт при передвижениях. Обе версии ŠKODA демонстрируют прекрасную управляемость, как на асфальтированных трассах, так и в условиях бездорожья. Российским клиентам на выбор предлагаются три бензиновых двигателя – 1.2 TSI (105 л.с.), 1.4 TSI (122 л.с.) и 1.8 TSI 4х4 (152 л.с.), а также дизельный 2.0 TDI 4х4 (140 л.с.).

Облик нашего шоу-рума на выходные преобразится. Гости окажутся единовременно в условиях городской стихии и бездорожья, благодаря двум организованным тематическим зонам, каждой из которых будут соответствовать специальные развлечения. Клиенты смогут принять участие в самых разнообразных активностях: увлекательный квест «Среда обитания нового ŠKODA Yeti», веселые и интересные конкурсы, игры, угощения, и конечно же сюрпризы! Всех участников ждут призы и подарки от ŠKODA! Специально для семей с детьми будет организована яркая и веселая «детская» зона.

Все гости смогут протестировать новый ŠKODA Yeti и получить исчерпывающие консультации профессиональных менеджеров отдела продаж.

Ждем всех 8 и 9 февраля в 12:00 на Черноисточинском шоссе, 68/1!

Подробности по тел: (3435) 471-201