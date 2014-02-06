Индийцы запустят в серию микрокар и `кроссовер-таргу`

Длина Tia составляет 2550 миллиметров, ширина – 1688 миллиметров, высота – 1406 миллиметров, а размер колесной базы равен 1620 миллиметров. Дорожный просвет достигает 200 миллиметров. Масса машины – 950 килограмм. Родстер получил трубчатое шасси с кузовом из композитных материалов. Подвеска – типа McPherson спереди и балка сзади.

Заднеприводный микрокар оснащен 1,2-литровым 120-сильным бензиновым турбомотором и четырехступенчатым «автоматом». Агрегат способен разгонять машину с места до «сотни» за девять секунд. Максимальная скорость равна 160 километрам в час.

Четырехместный Eleron совмещает в себе, по словам разработчиков, элементы спортивного купе с кузовом «тарга» и кроссовера. Габаритная длина «Элерона» составляет 5050 миллиметров, ширина – 1965 миллиметров, а высота – 1710 миллиметров. Масса новинки – 2,5 тонны. Eleron, также как и Tia, построен на трубчатой раме с углеволоконными кузовными панелями.

В движение новинка приводится при помощи двухлитровой «турбочетверки», отдача которой составляет 265 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Кроссовер способен набирать первую «сотню» за девять секунд, а его максимальная скорость равна 200 километрам в час.