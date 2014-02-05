Из чего состоит цена на пластиковые окна?

Не стоит гнаться за дешевым или дорогим вариантом конструкции, в идеале следует детально ознакомиться с предлагаемым ассортиментом и его ПВХ составляющими, чтобы правильно подобрать свой аналог в соответствии с требованиями. Только грамотно изготовленные и установленные детали стеклопакета и рамы прослужат долго, соответственно исходя из качества используемых материалов, а также количества расходников подготавливается и сам прайс на окна ПВХ.