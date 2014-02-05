Из чего состоит цена на пластиковые окна?
5 февраля 2014, 09:50ОбществоПавел Сидоренко
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Зачастую при выборе пластиковых окон многие клиенты начинают уделять внимание исключительно ценовой политике, что в результате непосредственно влияет на качество покупки.
Не стоит гнаться за дешевым или дорогим вариантом конструкции, в идеале следует детально ознакомиться с предлагаемым ассортиментом и его ПВХ составляющими, чтобы правильно подобрать свой аналог в соответствии с требованиями. Только грамотно изготовленные и установленные детали стеклопакета и рамы прослужат долго, соответственно исходя из качества используемых материалов, а также количества расходников подготавливается и сам прайс на окна ПВХ.
Факторы ценообразования металлопластиковых конструкций, которые влияют на конечную стоимость готового изделия:
- Особенности конфигурации и сам размер продукции из поливинилхлорида. Рекомендуем подавать заявку на расчет стоимости работ с одинаковыми габаритами и числом открываемых элементов для всех конструкций.
- Бренд профиля ПВХ. Расчетная стоимость и сравнение ценового диапазона на металлопластиковые конструкции должны выводиться на уровне единого ценового сегмента цены ПВХ-профиля.
- В зависимости от комплектации фурнитуры (базовой или полной), а также марки ее профиля (немецкая, австрийская, китайская или турецкая) формируется маркетинговый спрос. В полную комплектацию входит микропроветривание и ряд других особенностей, гарантирующих выполнение безопасной работы элементов в процессе открытия.
- Разновидность стеклопакета, марка стекол, производитель листовых стекол – все эти составляющие изготавливаются по индивидуальным проектам и влияют на конечную стоимость выбора оптимального варианта стеклопакета. Детально ознакомиться с видами окон можно здесь http://www.okonti.ru/.
- Конструкция может быть укомплектована дополнительными элементами, включая москитную сетку, отлив и подоконники. Кстати здесь также свое влияние имеет и марка.
- Список выполняемых услуг, вошедших в предварительную стоимость ПВХ конструкции. Сюда можно отнести восстановление откосов, монтаж, демонтаж, замер и доставку.
- Предоставление гарантийного сервиса, и в каких случаях он необходим.
- Выполнение нестандартных пожеланий к заказу, включая использование эксклюзивных расходников и материалов, шпросы, декор профиля, разрабатываемых под заказ.
Если вы находитесь в поисках своего надежного производителя ПВХ конструкций, компания «Оконный континент» готова предложить вам выгодное сотрудничество по доступной цене.
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