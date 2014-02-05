Кластерная политика в Свердловской области и новые индустриальные парки. Опыт Германии на местной территории

Напомним, накануне представители администраций нашего региона отправились в Германию, чтобы в ходе деловых встреч выяснить, какой вектор необходимо задать в развитии экономики области. Так, участники посетили города земли Баден-Вюртемберг: Штутгарт, Эппинген, Хайльбронн, Мангейм, Нагольд, Баден-Баден. Во время визита были организованы встречи с мэрами этих городов, организациями, отвечающими за поддержку бизнеса. Также российская делегация посетила немецкие предприятия тех отраслей экономики, которые интересны для Свердловской области – производство промышленного оборудования, медицинской техники, фармакологические и биотехнологические. Всего участники поездки провели более 20 встреч и переговоров. Добавим, организатор поездки – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Одно из решений, которое очень заинтересовало представителей области – кластерная политика в поддержке бизнеса, именно ее немцы называют залогом высокого уровня конкурентоспособности региона. Под территориальным кластером понимается объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг.

Производства, которые сегодня существуют в Германии, конкурентоспособны на мировом рынке — это результат взаимодействия промышленности и науки. Около 5-7% от оборота предприятия тратят на НИОКР — колоссальные суммы, которые промышленность вкладывает в науку, получая взамен современные новые технологии прокомментировал министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Все руководители немецких компаний, которые посетила делегация, особо отмечали дуальную систему образования, когда теория сочетается с практикой на предприятиях. Такой подход способствует подготовке специалистов, которые сразу по окончанию учебного заведения обладают достаточными навыками для выполнения необходимых задач, и позволяет предприятиям подбирать сотрудников на стадии их обучения. Во время переговоров с Союзом ремесленных палат земли Баден-Вюртемберга обсуждалась возможность сотрудничества по обучению российских технических специалистов в Германии. Кстати, накануне Свердловская область получила новый статус субъекта-ментора в качестве «пилотного» проекта Игоря Холманских, и речь здесь именно об этом.

Второе, что подметили соотечественники - в Германии большой опыт по созданию индустриальных парков, порядка 20 лет, причем этот тот период, когда наша страна только вошла в рыночную экономику. Напомним, в Нижнем Тагиле особенно обсуждается индустриальный парк «Химпарк Тагил».

«Химический Парк Тагил» - это действующая специализированная химическая площадка по производству пластмасс, органической химии и конструкционных материалов. В 2012 году объем произведенной продукции резидентами парка составил 6,5 млрд рублей и мы считаем, что это не предел. Парк дает реальные конкурентные преимущества для резидентов в виде предоставления полного комплекса производственной инфраструктуры, возможности начала проекта в течение 2-3 месяцев, снижения финансовых потерь за счет единых сырьевых, транспортных и энергетических циклов, гибкой занятости персонала и аутсорсинга отметил в свое время министр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев.

В 2013 году проект «Химпарка» взял международную награду, а организаторы проекта говорят о нем, как примере слаженной работы специалистов, ведущей к тому же к улучшению состояния города, а также поднятию его авторитета. Осуществленная работа – лишь часть планов, многие видят Нижний Тагил как площадку мощного индустриального парка, в котором будут задействованы не менее 14 тысяч людей.

Планируется, что возобновленный диалог между Свердловской областью и Землей Баден-Вюртемберг станет новым этапом в развитии отношений между нашими регионами. В октябре в Екатеринбург намечен визит немецкой делегации, куда войдут представители около 50 предприятий из Баден-Вюртемберг. Ответный визит будет полезен не только с точки зрения обмена опытом, но и привлечения инвестиций и появления новых российско-немецких совместных проектов.

Немецкий опыт, учитывая российское законодательство, можно и нужно применять у нас: в плане структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организации взаимодействия между разными уровнями власти, между организациями, которые непосредственно занимаются поддержкой бизнеса, и главами муниципалитетов отметил заместитель председателя Правительства Свердловской области, руководитель делегации Алексей Орлов.

Помимо единых транспортных систем и производственных площадей, давно и успешно используемым методом экономии являются складские услуги в Москве и других регионах России. При это одна компания содержит склады и принимает на хранение товары или продукцию нескольких других - что позволяет сэкономить на охране, аренде и перевозке. Такое хранение значительно выгоднее и удобнее для всех, что в итоге позволяет удешевить стоимость конечного продукта.