`Мерседес` ради снижения массы уменьшил топливный бак C-Class

Новый C-Class оказался легче предшественника почти на 75 килограммов, 12 из которых удалось «выиграть» благодаря меньшей вместительности топливного бака (у предшественника объем резервуара был на 18 литров больше). Дело в том, что замеры массы новых моделей в Европе проводятся с заправленным на 90 процентов топливным баком, а к результату затем прибавляют вес водителя в 75 килограммов.

Таким образом, у нового C-Class при измерениях массы (как и при измерении расхода топлива по циклу NEDC) в баке было 36,9 литра горючего, а у модели предыдущего поколения – 53,1 литра.

В свою очередь представитель «Мерседеса» заявил Autocar, что меньший объем топливного бака напрямую связан с улучшением топливной экономичности C-Class по сравнению с предшественником. При этом в Германии покупателям за доплату в 59,5 евро будет предложен 66-литровый бак. В некоторых европейских странах (как и в России) изначально будут поставляться машины с баком на 66 литров.