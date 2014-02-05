`Мерседес` ради снижения массы уменьшил топливный бак C-Class
Седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения получил топливный бак объемом всего 41 литр. Это было сделано ради снижения массы модели, а также соответствия требованиям Евросоюза нормам топливной экономичности и уровню выбросов CO2. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на собственный источник.
Новый C-Class оказался легче предшественника почти на 75 килограммов, 12 из которых удалось «выиграть» благодаря меньшей вместительности топливного бака (у предшественника объем резервуара был на 18 литров больше). Дело в том, что замеры массы новых моделей в Европе проводятся с заправленным на 90 процентов топливным баком, а к результату затем прибавляют вес водителя в 75 килограммов.
Таким образом, у нового C-Class при измерениях массы (как и при измерении расхода топлива по циклу NEDC) в баке было 36,9 литра горючего, а у модели предыдущего поколения – 53,1 литра.
В свою очередь представитель «Мерседеса» заявил Autocar, что меньший объем топливного бака напрямую связан с улучшением топливной экономичности C-Class по сравнению с предшественником. При этом в Германии покупателям за доплату в 59,5 евро будет предложен 66-литровый бак. В некоторых европейских странах (как и в России) изначально будут поставляться машины с баком на 66 литров.
Седан C-Class нового поколения был представлен в середине декабря прошлого года. На российском рынке модель появится весной. Цены на новинку в версии C180 со 156-сильным двигателем и семиступенчатым «автоматом» будут начинаться от 1 миллиона 520 тысяч рублей. Вариант С180 Sport с такой же силовой установкой и пакетом аксессуаров AMG Line обойдется в 1 миллион 650 тысяч рублей.