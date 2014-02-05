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`Мерседес` ради снижения массы уменьшил топливный бак C-Class
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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`Мерседес` ради снижения массы уменьшил топливный бак C-Class

5 февраля 2014, 11:02ОбществоРОман БОТов
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