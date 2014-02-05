Нижнетагильский музей получил уникальный подарок от внучатого племянника Мамина-Сибиряка (ФОТО)

Подарок - это архив семьи Удинцевых, который насчитывает около 200 единиц хранения – духовные книги рубежа XIX XX веков, издания по истории Урала, по литературоведению, многие из них с авторскими подписями и пометками читателей.

Личные и семейные архивы представляют собой огромную ценность, как целостный комплекс, отражающий жизнь семьи на протяжении длительного периода. Именно в них порой сохраняются очень редкие документы и свидетельства, которые раскрывают историю изнутри, освещая её личностным восприятием участников событий.

Фотографии предоставлены отделом информации музея-заповедника

Уральцам фамилия Удинцевых особенно дорога: Глеб Борисович − внучатый племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка. В семье Удинцевых всегда очень трепетно относились к писателю, его жизненному и творческому пути. Долгие годы дружбы связывают Удинцевых и музей-заповедник, которому и в предыдущие годы были переданы мемориальные вещи Дмитрия Наркисовича, которые украшают экспозицию литературно-мемориального музея Д.Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим.

Сейчас предстоит изучение, систематизация, постановка на учет архива, в процессе которых непременно будут сделаны большие и маленькие открытия делятся в музее.

Замечательный подарок был сделан, благодаря усилиям активного краеведа, инициатора литературного конкурса «Серая шейка», начальника бюро патентной изобретательской работы техуправления Евраз НТМК Юрия Даниловича Исупова, который и передал его в торжественной обстановке музею-заповеднику.