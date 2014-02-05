Олимпиада в Нижнетагильском музее ИЗО: «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Музей искусств приглашает абсолютно всех тагильчан на самую спортивную, самую олимпийскую художественную выставку «Быстрее! Выше! Сильнее!: спорт в изобразительном искусстве», посвященную зимним играм в Сочи. Она будет располагаться по адресу Уральская, 7, по 28 февраля.
Организаторы рассказывают, что среди творческих работ будут живописные, графические, скульптурные портреты спортсменов, восхищающих своей силой, ловкостью, грацией и красотой.
Как взрослых, так и детей не оставят равнодушными изображения спортивных соревнований, завораживающие накалом и драматизмом борьбы отмечают в музее.
Любой посетитель сможет отправиться в виртуальную экскурсию и подобно узнать, как же появилась и развивалась тема спорта в изобразительном искусстве нашей страны.
Самые любознательные и творческие посетители получат возможность подробнее изучить выставку с помощью занимательной бродилки «Что вы знаете о спорте?» или нарисовать символы Олимпиады в Сочи, следуя пошаговой инструкции, о которой расскажут специалисты.
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