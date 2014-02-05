Оператор связи «Инсис» отправил своих абонентов в путешествие по миру

Как сообщает пресс-служба компании, по условиям конкурса «Кто поздравит «Инсис» лучше всех?» участники должны были подготовить оригинальное поздравление в любом жанре и опубликовать его в группе Вконтакте. Главный приз – туристический сертификат номиналом 100 000 рублей.

На рассмотрение жюри поступило несколько десятков поздравлений из Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Участники конкурса снимали видео-ролики и короткометражные фильмы, исполняли брутальный рэп, писали стихи-оды, рисовали коллажи и даже написали компьютерную игру.

Этот конкурс доставил нам всем огромное удовольствие! Всякий раз, когда мы получали очередное поздравление, поражались, насколько наши абоненты люди талантливые и творческие, - рассказывает генеральный директор «Инсис» Артём Черанёв. - Некоторые работы порадовали оригинальностью идеи, другие - качеством исполнения. Поздравления, которые отвечают обоим критериям, мы решили вынести в лидеры. Хотя это было трудно - очень сложно сойтись во мнениях, особенно когда речь идет о таких ярких талантливых работах. Но здесь как в спорте - есть призовые места и кто-то должен стать победителем. Поэтому мы решили увеличить призовой фонд вдвое!

27 января в офисе «Инсис» были объявлены и награждены победители конкурса. «Золото» взял Эльдар Курманов, создавший оригинальный промо-ролик об истории «Инсис», в котором снялись учащиеся школ города. Он получил сертификат турфирмы на 100 000 рублей. Второе место досталось Ольге Уколовой и Дарье Поповой – авторам клипа, сделанного в лучших традициях рождественских фильмов. Девушки отправятся путешествовать с сертификатом на 60 000 рублей. Третье место взяла Анастасия Нохина, снявшая мини-фильм о надеждах и чаяниях молодой женщины, подключившейся к «Инсис». Девушка получила 40 000 рублей на туристическую поездку. Обладатели других призовых мест получили сертификаты в ресторан и SPA-салон, а также билеты на КВН. Все участники конкурса «Кто поздравит «Инсис» лучше всех» получили два месяца бесплатного обслуживания и сувениры.