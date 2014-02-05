Попал в тюрьму – получил профобразование. В 2014 году тагильские ИК выпустят столяров и швей (ФОТО)

За прошедший учебный год в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области прошли профессиональное обучение 8852 осужденных, в том числе: в профессиональных училищах начального профессионального образования – 5148. 3704 человека прошли профессиональную подготовку на производстве учреждений.

Желающих освоить профессию в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала много, о чем свидетельствует статистика. Так, контрольная цифра приема учащихся, установленная ФСИН России на 2012/2013 учебный год, была перевыполнена на 136 процентов. При этом в профессиональных училищах (в настоящее время в свердловском ГУФСИН функционируют 11 училищ и 5 филиалов начального профессионального образования и 2 профильных училища), ежегодно выпускают специалистов по новым профессиям.

В 2014 году впервые состоится выпуск обучающихся по следующим образовательным программам: «мастер столярного и мебельного производства» в ИК-5 (г. Нижний Тагил); «оператор швейного оборудования» в ИК-6 (г. Нижний Тагил). Первый выпуск стропальщиков и поваров уже состоялся в ИК-10, а многие выпускники по профессии «автомеханик», «оператор швейного оборудования», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» уже трудятся в ИК-46 (г. Невьянск). Станочники-обработчики и автомеханики, которых подготовили в профучилище ИК-47 (г. Каменск-Уральский), как заверило руководство учреждения, также будут трудоустроены.

Осужденные колонии-поселения №45 (п. Восточный, Камышловский район) с прошлого года выполняют работы (более сотни человек) на строительстве нового СИЗО на 1000 мест в г. Камышлове. Недавно в профессиональном училище КП-45 впервые выпустили каменщиков и штукатуров.

Готовят в тюрьмах и поваров, в прошлом учебном году успешно проявили себя 107 заключенных, которые теперь могут работать в общепитах. Предполагаемый выпуск поваров к концу этого учебного года, согласно заявкам учреждений, составит 149 человек.

Среди востребованных и необычных специальностей, которым обучают в ПУ, назовем: литейщика пластмассы, резчик по дереву и бересте, портной, автослесарь, сварщик, вальщик леса, а также многие другие. Срок обучения – от 2 до 10 месяцев.

Фото ГУФСИН России по Свердловской области

Профессиональные училища ФСИН России, функционирующие в ряде учреждений УИС Среднего Урала, прошли лицензирование по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки высококвалифицированного рабочего. Кроме того, все профучилища ФСИН России, осуществляющие свою образовательную деятельность в свердловском ГУФСИН, успешно прошли проверку Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.