Россельхознадзор исследует почву на пестициды: овощи из Сысертского района могут быть опасны

В процессе проверок были исследованы образцы почвы из пленочных теплиц, где граждане из КНР выращивали огурцы и томаты. Так, в почве обнаружены остаточные количества опасных пестицидов «Хлорталионила», «Квинтозена» и «Пиридабена».

В 2013 году отобрано и исследовано в аккредитованной лаборатории ФГБУ «Свердловский Референтный центр Россельхознадзора» 547 почвенных образцов с площади 8927,81 га. По результатам исследований выявлено 13 случаев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения на площади 1,402 тыс. га, в 31 случае - загрязнение почв на площади 0,967 тыс. га. В 23 образцах почвы выявлено превышение остаточного количества действующих веществ пестицидов на площади 196,61 га. В 6 образцах обнаружено загрязнение почв солями тяжелых металлов на площади 761,6704 га, нитраты обнаружены в 2 образцах на площади 9,15 га сообщают в управлении Россельхознадзора.

Кроме того, по итогам анализа выяснилось, что на ООО «Агрозавод Новоипатовский» в Сысертском районе содержание хлороталонила (вещество, включенное в список в отношении пестицидов как особо опасные) превысило допустимые нормы в 1,4 раза. Там же были обнаружены остаточные количества пестицида Квинтозен (разрушает почки, печень, является аллергеном, может быть причиной врожденных дефектов).

Поскольку выращивание на этих землях овощной сельскохозяйственной продукции создает опасность для людей, стоит быть внимательным при выборе продуктов питания. Всегда интересуйтесь у продавца, откуда товар, и учитывайте полученную от Россельхознадзора информацию.

Особенно тщательно стоит следить за покупаемыми овощами и фруктами людям, придерживающимся вегетарианского питания или диеты, ведь вместо пользы такие продукты могут нанести большой ущерб организму. В особенности осторожно стоит относится к свежевыжатым сокам, ведь в них предельно высока концентрация как полезных, так и опасных веществ. Именно поэтому стоит покупать овощи только у проверенных поставщиков.