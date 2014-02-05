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Россельхознадзор исследует почву на пестициды: овощи из Сысертского района могут быть опасны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россельхознадзор исследует почву на пестициды: овощи из Сысертского района могут быть опасны

5 февраля 2014, 12:25Общество
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