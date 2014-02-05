Самые аварийные улицы Нижнего Тагила: в ГИБДД подвели итоги января

Основные нарушения ПДД водителями прежние, однако, есть заметные изменения в определенных пунктах. Так, на 100% увеличилось нарушение правил проезда пешеходных переходов (6 ДТП), а в несоответствии скорости конкретным условиям, наоборот, снижение на 76,9%.

По вине пешеходов произошло 3 ДТП (снижение на 25%). Погибших по собственной вине на пешеходных переходах тагильчан нет. Возросли и показатели причин нарушения ПДД пешеходами: переход проезжей части вне пешеходного перехода (снижение на 50%), ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара (100%) и неподчинение сигналам регулирования (100%).

В течение января совершено 15 наездов на пешеходов (рост на 10%), в результате 15 человек получили травмы (рост на 15,4 %), погибших, к счастью, нет.

Больше всего ДТП произошло в среду (9 ДТП) и в четверг (6 ДТП). Самое аварийное время суток – с 16:00 до 17:00 (5 ДТП) и с 20 до 21 часов (5 ДТП).

Наиболее аварийные улицы:

в Ленинском районе: пр. Ленина (22 ДТП), ул. Красноармейская (17 ДТП), К. Маркса (15 ДТП), ул. Строителей (14 ДТП), пр. Мира (12 ДТП), ул. Космонавтов (11 ДТП);

в Дзержинском районе: Восточное шоссе (23 ДТП), пр. Вагоностроителей (17 ДТП), ул. Юности (14 ДТП), ул. Зари (12 ДТП), Ленинградский пр. (12 ДТП), ул. Ильича (10 ДТП),

в Тагилстроевском районе: Черноисточинское шоссе (21 ДТП), ул. Индустриальная (21 ДТП), пр. Уральский (15 ДТП), ул. Красногвардейская (14 ДТП), ул. Металлургов (11 ДТП), ул. Победы (10 ДТП).

Не в последнюю очередь причиной ДТП является недостаточное хорошее техническое состояние автомобилей. Дело в том, что, как показывает тест-драйв Volkswagen Jetta 5, с каждым годом конструкторы уделяют всё больше внимания не столько дизайну, сколько управляемости и безопасности. Благодаря электроусилителю руля и механической коробке передач управление четкое и удобное, что позволит удачно выйти из любой дорожной ситуации - да и в принципе не попадать в неё.