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Самые аварийные улицы Нижнего Тагила: в ГИБДД подвели итоги января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самые аварийные улицы Нижнего Тагила: в ГИБДД подвели итоги января

5 февраля 2014, 13:55Общество
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