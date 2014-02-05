В Нижнем Тагиле на УВЗ внедряют в производство уникальные люкозакрыватели для полувагонов
В вагоносборочном цехе Уралвагонзавода внедряются в производство четыре уникальных модернизированных люкозакрывателя с усиленной конструкцией. Они предназначены для закрывания люков полувагонов двух моделей – серийного 12-132-02 и нового поколения 12-196-01, а также их модификаций.
Новинка, разработана и изготовлена специалистами ОАО «Уральский научно-технологический комплекс», который входит в состав корпорации УВЗ.Данный проект – не первый для головного предприятия корпорации и УНТК. Сотрудничество между партнерами длится не одно десятилетие. Специалисты Уральского научно-технологического комплекса неоднократно создавали для Уралвагонзавода нестандартизированное оборудование как для вагоносборочного, так и для спецпроизводства.
Новые люкозакрыватели устанавливают в режиме действующего вагоносборочного конвейера. Они сменили устаревшие, которые тоже были разработаны в УНТК. Старые люкозакрыватели не давали полного закрытия люка, и работу приходилось доделывать вручную. Теперь процесс автоматизирован полностью, благодаря чему каждый полувагон закрывается на 10 минут быстрее.
Принцип работы современного оборудования не изменился. Стала отчасти другой конструкция. Сейчас в ней применены импортные узлы и агрегаты. Например, гидравлическая система – итальянского производства. Ее использование позволило значительно улучшить качество работы, уменьшив при этом расход смазочных материалов. А улучшенная эргономика облегчила труд оператора.
Предполагается, что в 2014 году в вагоносборочном цехе будут установлены еще два новых люкозакрывателя.
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