В Нижнем Тагиле на УВЗ внедряют в производство уникальные люкозакрыватели для полувагонов

Новинка, разработана и изготовлена специалистами ОАО «Уральский научно-технологический комплекс», который входит в состав корпорации УВЗ.Данный проект – не первый для головного предприятия корпорации и УНТК. Сотрудничество между партнерами длится не одно десятилетие. Специалисты Уральского научно-технологического комплекса неоднократно создавали для Уралвагонзавода нестандартизированное оборудование как для вагоносборочного, так и для спецпроизводства.

Новые люкозакрыватели устанавливают в режиме действующего вагоносборочного конвейера. Они сменили устаревшие, которые тоже были разработаны в УНТК. Старые люкозакрыватели не давали полного закрытия люка, и работу приходилось доделывать вручную. Теперь процесс автоматизирован полностью, благодаря чему каждый полувагон закрывается на 10 минут быстрее.

Принцип работы современного оборудования не изменился. Стала отчасти другой конструкция. Сейчас в ней применены импортные узлы и агрегаты. Например, гидравлическая система – итальянского производства. Ее использование позволило значительно улучшить качество работы, уменьшив при этом расход смазочных материалов. А улучшенная эргономика облегчила труд оператора.