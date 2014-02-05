Volkswagen приблизил к серии кроссовер с литровым мотором

Запуск в серию концепта Taigun уже одобрен руководством «Фольксвагена», поскольку реакция посетителей бразильского автосалона и СМИ на этот автомобиль, как говорят в компании, «была просто потрясающей». С новым вариантом прототипа производитель приблизил дизайн модели к серии. В «Фольксвагене» отметили, что покупатели, судя по опросам, хотели бы иметь на товарной машине легкий доступ к запасному колесу, не испытывая необходимости сначала разгружать багажник.

Габаритные размеры прототипа остались прежними: длина – 3859 миллиметров (с учетом запасного колеса 3995 миллиметров), ширина — 1728 миллиметров, высота — 1570 миллиметров, а размер колесной базы — 2470 миллиметрам. Масса автомобиля составляет 998 килограммов.

В моторном отсеке установлен трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом один литр, оснащенный турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя составляет 110 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 175 Нм (доступен с 1500 оборотов в минуту). Трансмиссия — шестиступенчатая «механика». С нуля до «сотни» кроссовер способен ускоряться за 9,2 секунды. Максимальная скорость — 186 километров в час.

Средний расход топлива новинки достигает 4,7 литра на сто километров пробега. По словам представителей производителя, без дозаправки такой автомобиль способен проехать до тысячи километров.