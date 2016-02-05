G-DRIVE RACING расширяет география выступлений в 2016 года

Действующий чемпион мира в гонках на выносливость FIAWEC – команда G-DriveRacing – раскрыла планы на грядущий автоспортивный сезон. На пресс-конференции в Москве руководитель проекта G-DriveRacing, директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов и два пилота команды G-DriveRacing – Роман Русинов и Гарри Тинкнел – представили журналистам болиды команды и состав пилотов. Два экипажа будут бороться за призовые места в категории LMP2 сразу в двух чемпионатах – мировом первенстве FIAWEC и европейской серии Ле-Ман ELMS.

Экипаж болида G-DriveRacing с чемпионским номером 26 в FIAWEC – Роман Русинов (Россия), Натаниэль Бертон (Франция). Имя третьего пилота будет оглашено позднее.

Экипаж прототипа G-DriveRacing #38 в ELMS – Гидо ван де Гарде (Нидерланды), Гарри Тинкнелл (Великобритания), Саймон Доллан (Великобритания).

«Расширяя географию автоспортивного проекта, мы по-прежнему делаем упор на марафонские гонки. Наблюдая усиленно растущий интерес аудитории к FIAWEC, мы вновь выбираем этот формат, поскольку он позволяет наилучшим образом протестировать топливо G-Drive в гоночных условиях. За сезон болиды проходят тысячи километров в боевом режиме с тем, чтобы обеспечить гарантированно высокие потребительские характеристики топлива и его неизменное качество. Расстановка сил в сезоне, участие сразу в двух сериях – FIAWEC и ELMS– позволит команде удвоить шансы на победу в ходе ключевого события сезона – суточного марафона «24 часа Ле-Мана», ­– прокомментировал Александр Крылов.

Календарь чемпионатов FIAWEC и ELMS в 2016 году:

FIAWEC, чемпионат мира по гонкам на выносливость

1. Сильверстоун (Великобритания) 17.04

2. Спа-Франкоршам (Бельгия) 7.05

3. Ле-Ман (Франция) 18.06

4. Нюрбургринг (Германия) 24.07

5. Мехико (Мексика) 03.09

6. Техас (США) 17.09

7. Фуджи (Япония) 16.10

8. Шанхай (Китай) 6.11

9. Сахир (Бахрейн) 19.11





1. Сильверстоун (Великобритания) 16.04

2. Имола (Италия) 15.05

3. Шпильберг (Австрия) 17.07

4. Кастелле (Франция) 28.08

5. Спа-Франкоршам (Бельгия) 25.09

6. Эшторил (Португалия) 23.10

Справка:

G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.