К Земле летит метеорит того же размера, что челябинский

Новость о приближающимся метеорите всколыхнул мировую сеть. Сотни пользователей стали вспоминать многочисленные видео с свидетельствами падения небесного тела. Ущерб от Челябинского метеорита в то время составил колоссальную сумму – почти 1 миллиард рублей.

Смотреть видео падения Челябинского метеорита

Какова вероятность, что все может повториться, но с более катастрофическим масштабом? Ученые говорят, что такое маловероятно. Расстояние, которое разделяет Землю и метеорит, очень большое. Скорее всего, он просто полетит дальше, не затронув нашу планету.

Оказывается, метеорит уже приближался к Земле в том же 2013 году, как знаменитый Челябинский метеорит. Но в отличии от своего «коллеги», небесное тело пролетело мимо нашей планеты.

Но даже если метеорит упадет, то это случится не раньше осени 2017 года. Также астрофизики предсказали, что небесное тело может оказаться на таком же близком расстоянии от Земли в будущем как минимум 2 раза – в 2046 и 2097 годах.