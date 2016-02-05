Многодетную семью в Нижнем Тагиле посетили инспекторы пожарного надзора (ФОТО)

Большая семья проживает сейчас в поселке Черемшанка. Раньше эти люди жили в частном доме в Нижнем Тагиле, но он сгорел, и многодетная семья осталась без крыши над головой и с множеством кредитов. Петрокаменская территориальная администрация позволила погорельцам выбрать заброшенный дом в Черемшанке и обустроить его. Супруги основали свое фермерское хозяйство.

Сейчас в семье семеро детей. Самому младшему всего 9 месяцев, старшему ребенку - 12 лет. И скоро на свет появится двойня. Семья эта религиозная, родители не пьют и не курят, но из-за жизненной ситуации семья попала в разряд неблагополучных.

Впервые сигнал о небезопасной пожарной обстановке в этом доме поступил в ноябре от администрации школы, где учатся дети. Тогда в доме побывала проверка, главе семейства было вынесено предупреждение. 3 февраля инспекторы решили проверить, как было исполнено предписание. Оказалось, что семья, учитывая свой горький опыт, ответственно подошла к вопросу пожарной безопасности и все нарушения устранила.

В конце встречи Константин Чижов подарил семье необходимую в частном доме вещь - огнетушитель. Теперь у большой семьи есть все шансы выйти из списка неблагополучных.