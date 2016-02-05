Самая привлекательная цена на Sony Xperia C4 от «МегаФона»

Sony Xperia C4 — смартфон для селфи нового поколения. Идеальное качество снимков достигается благодаря 13-мегапиксельной основной камере и 5- мегапиксельной фронтальной со светодиодной вспышкой и широкоугольным объективом. Передовые технологии Sony и автоматическая настройка параметров съемки позволяют получить четкий и яркий автопортрет даже при тусклом свете, а предустановленные приложения помогут сделать каждую фотографию особенной.

Благодаря сверхбыстрому восьмиядерному процессору на Xperia C4 можно комфортно работать с несколькими приложениями, воспроизводить потоковую музыку, общаться в чате, играть в игры и многое другое. Большой и яркий 5,5-дюймовый дисплей Full HD с улучшенной четкостью и контрастностью позволит рассмотреть каждую деталь, а мощный аккумулятор обеспечит продолжительную и бесперебойную работу устройства.