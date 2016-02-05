Самая привлекательная цена на Sony Xperia C4 от «МегаФона»
В салонах «МегаФона» и интернет-магазине компании стартует акция, в рамках которой сверхфункциональный смартфон Sony Xperia C4 можно приобрести всего за 14 990 рублей при оплате услуг связи. По данным Yandex.Market, это самая привлекательная цена на данное устройство. Оператор предлагает антикризисную цену на сверхсовременное устройство. Смартфон позволит пользоваться скоростным интернетом и делать яркие селфи.
Sony Xperia C4 — смартфон для селфи нового поколения. Идеальное качество снимков достигается благодаря 13-мегапиксельной основной камере и 5- мегапиксельной фронтальной со светодиодной вспышкой и широкоугольным объективом. Передовые технологии Sony и автоматическая настройка параметров съемки позволяют получить четкий и яркий автопортрет даже при тусклом свете, а предустановленные приложения помогут сделать каждую фотографию особенной.
Благодаря сверхбыстрому восьмиядерному процессору на Xperia C4 можно комфортно работать с несколькими приложениями, воспроизводить потоковую музыку, общаться в чате, играть в игры и многое другое. Большой и яркий 5,5-дюймовый дисплей Full HD с улучшенной четкостью и контрастностью позволит рассмотреть каждую деталь, а мощный аккумулятор обеспечит продолжительную и бесперебойную работу устройства.