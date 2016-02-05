В Нижнем Тагиле назвали лучших работников Уралхимпласта
5 февраля 2016, 14:35Общество
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Всего в конкурсе участвовало 16 работников из всех цехов предприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
На ОАО «Уралхимпласт» объявили лучших работников предприятия. Они являются победителями конкурса «Лучший работник года». Чтобы определить победителя, жюри учитывало все качества каждого участника. Полный перечень качеств включает в себя 18 пунктов.
Третье место получил слесарь Евгений Андреев. Серебро ушло лаборанту-микробиологу Наталье Моршининой. А заслуженное первое место занял аппаратчик Сергей Зубарев.
Тройка финалистов получат премию в размере двух средних зарплат. Остальные участники конкурса получат по 3 тысячи рублей в качестве утешительного приза.
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