В Нижнем Тагиле открылись дополнительные пункты питания для бездомных (ФОТО)

Теперь помощь можно получить сразу в 3 районах города:

Конечно, бездомные не имеют выхода в интернет и это расписание на TagilCity.ru им не пригодится. Однако эта информация будет полезна тем, кто готов помочь бездомным людям. Все желающие в это время могут прийти на место проведения благотворительной акции и принести теплые вещи, обувь, еду, медикаменты или предметы личной гигиены.

Всё больше людей обращаются за помощью к волонтёрам, где получают горячее питание. Мы информируем их о социальных центрах Нижнего Тагила, где каждый желающий может изменить всю свою жизнь. Некоторые соглашаются пройти полный курс социальной реабилитации, и в их жизни начинается совершенно новый этап, где волонтёры помогают им восстановить документы и вернуться в социум в виде полноценных граждан общества рассказывают в ЦПГИ «Вместе».