В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на автостоянку, работники которой засыпали снегом пешеходную дорожку (ФОТО)

Подробнее о ситуации можно прочитать в письме, которое прислала нам жительница Вагонки:

Обращались по этому поводу в Администрацию Дзержинского района, но вопрос так и не решился! Владельцы автостоянки на ул. Пихтовая, 2б, расчищали территорию автостоянки от снега. Но снег не был вывезен на площадку, как полагается по санитарным нормам, а просто был свален за территорией автостоянки на прилегающие площадки. То есть на пешеходные дорожки и дорогу общего пользования. А ведь по пешеходной дорожке дети добираются до школы! Безопасный путь отрезан и приходится идти по оживленной проезжей части! Рядом находятся сады, частный сектор. И вся вода от снега со стоянки пойдет на приусадебные участки. Куда смотрит санэпидстанция? Замечания местных жителей работники стоянки проигнорировали.

К письму тагильчанка приложила фотографии.

В телефонном разговоре она уточнила журналисту, что работники стоянки предложили ей ходить в обход:

В Администрацию обращалась позавчера. Звонили и я, и сын. Кроме того, я общалась с работниками стоянки, они мне сказали, что у нас есть другая дорожка, которая подальше. Дескать, обойдёте. Почему я и дети, идущие в школу, должны там ходить? Я здесь 25 лет хожу! У нас тут очень много пожилых людей. Много маленьких детей. Школьники идут утром рано по потемкам. А там эта гора снега возмущена тагильчанка.

После обращения в Администрацию, увы, реагирование на проблему происходит обычно не очень быстро - так уж устроена административная машина. Редакция TagilCity.ru надеется, что руководство стоянки всё же не станет ждать мер от Администрации Дзержинского района, а решит эту проблему в пользу жителей.