Бомж продал украденную у знакомого под Нижним Тагилом бензопилу и купил спиртное

О случившемся стало известно в ноябре 2017 года. Житель села Лая обратился в полицию и рассказал, что уезжал в командировку, а когда вернулся, обнаружил, что из дома исчезла новая бензопила за 5 000 рублей. При этом одно из окон на веранде отсутствовало.

В ходе розыскных мероприятий полицейские выяснили, что весной того же года в Лаю приехал 33-летний знакомый потерпевшего, ранее судимый за кражи. Как оказалось, мужчина без определенного места жительства предложил потерпевшему вместе трудиться на строительных работах.

В ноябре 2017 года коллеги поехали в очередную командировку, однако обвиняемый вернулся обратно и решил устроить застолье с одним из местных жителей. Когда деньги на спиртное закончились, он пробрался в дом своего приятеля через окно и украл спрятанный там инструмент. Бензопилу он продал односельчанину, у которого позже она была изъята.

Расследование дела завершено, сейчас его материалы направлены в суд для рассмотрения. За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».