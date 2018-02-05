Как приобрести жилье в строящемся доме в ЖК «Миллениум»?

Локация одинаково интересна активным молодым людям и семьям с детьми. Приятным бонусом является невысокая стоимость квадратного метра в некоторых проектах, одним из которых является жилой комплекс «Миллениум» от компании «36 Трест».

О проекте

Монолитные строящиеся дома на Парнасе предлагают однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, а также студии. На стадии возведения застройщик в ЖК «Миллениум» продает жилье по привлекательным ценам. Продажи открыты в двух секциях 24-этажного дома. Сделки проводятся в строго в соответствии с 214-ФЗ. Договор долевого участия регистрируется в Росреестре.

В общей сложности в жилом комплексе «Миллениум» реализуется 496 квартир площадью 26-120 кв. м., а также объекты коммерческой недвижимости площадью от 52 до 141 кв. м. Для коммерческих помещений предусмотрены отдельные входные группы.

Все квартиры передаются покупателям с предчистовой отделкой, в студиях выполнен ремонт «под ключ».

В новом жилом доме девелопер «36 Трест» предусмотрел комфортные условия проживания для будущих новоселов:

Благоустройство придомовой территории (ландшафтный дизайн, дорожки для пешеходов, безопасная среда для детей и пешеходов, создание детских и спортивных площадок);

Современная технология строительства здания (стены не пропускают звуки, сохраняют тепло, создают оптимальный микроклимат внутри, обеспечивают прочность конструкции);

Дополнительная очистка воды;

Для безопасности жильцов внутренний двор ЖК будет закрытым для посторонних лиц, внутри установят пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения;

Подземный паркинг для автомобилей.

Планируемый срок завершения строительных работ – 4 квартал 2018 года.

Как купить строящееся жилье на Парнасе

Строительная компания «36 Трест» предлагает приобрести жилье в ЖК «Миллениум» по цене от 75 тысяч рублей за «квадрат», что является одним из самых выгодных предложений в локации в шаговой доступности от метро.

Рассрочка от застройщика предоставляется до декабря 2018 года. При внесении первого платежа в размере 70% от стоимости недвижимости по договору рассрочка без процентов. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 30% от цены жилья.

Менеджер в офисе компании ведет с каждым клиентом индивидуальную работу, в том числе по вопросам ипотечного кредитования в банках-партнерах. Специалист застройщика готов рассчитать наиболее выгодный вариант ипотеки, помочь с заполнением и сбором документов для подачи заявки в финансовое учреждение. Погасить часть займа или первоначальный взнос можно за счет средств материнского капитала.