Охранники российских медучреждений начнут работать по новому стандарту

При подготовке специалистов по новым стандартам будут использоваться знания из области права и психологии. От охранников потребуется знание прав инвалидов, медперсонала, пациентов, а также антитеррористической защиты и правил пожарной безопасности. Кроме этого, охранники должны предотвращать кражу медицинских препаратов, выявлять потенциальных воров и учитывать возможное поведение пациентов с нарушенным психологическим состоянием.

Появление стандарта «Работник по обеспечению охраны учреждений здравоохранения» позволит своевременно предупреждать преступления на территории лечебных заведений со свободным входом. Ранее Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям был утвержден стандарт для работников охраны образовательных учреждений. Введение нового стандарта позволит создать в медучреждении безопасную среду, считает Союз организаций, осуществляющих охрану социальных объектов Москвы.

С 2020 года по закону o профквалификациях все утвержденные российские стандарты станут обязательными и будут включены в справочник профессий. Как сообщают «Известия», до этого времени профстандарты будут носить рекомендательный характер, помогая выстраивать кадровую политику организации.