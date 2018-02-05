Свердловские огнеборцы предотвратили пожар во время рейда
5 февраля, 09:00Общество
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Противопожарный рейд в Верхотурском городском округе закончился операцией по тушению пожара.
Во время проведения плановых мероприятий по консультированию населения пожарные почувствовали запах дыма в одном из домов. Жильцы пожаловались на то, что у отопительной печи плохая тяга.
Проверив чердак, спасатели обнаружили, что в дымоходе есть прогар. Оттуда вырвались искры и дым.
Огнеборцы смогли оперативно устранить неисправность, которая рано или поздно могла привести к серьезному пожару, передает ГУ МЧС России по региону.
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