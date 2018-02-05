Тагильчане смогут наблюдать парад планет 9 февраля
5 февраля, 11:05Общество
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9 февраля тагильчане смогут наблюдать необычный парад планет. Ранним утром в небе выстроятся в ровную линию Луна, Марс и яркий Антарес.
Планеты можно будет увидеть на юге, очень низко над горизонтом. Немного восточнее Луны и Марса при помощи бинокля можно будет разглядеть астероид Весту, a на юго-западе при полностью открытом горизонте в 7.30 утра будет виден восход Сатурна.
В апреле-мае подобный парад этих планет можно будет увидеть еще раз, пишет «Облгазета».
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