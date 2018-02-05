Тагильчане смогут наблюдать парад планет 9 февраля

Планеты можно будет увидеть на юге, очень низко над горизонтом. Немного восточнее Луны и Марса при помощи бинокля можно будет разглядеть астероид Весту, a на юго-западе при полностью открытом горизонте в 7.30 утра будет виден восход Сатурна.