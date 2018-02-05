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Тагильчанка отсудила у мошенницы 103 000 рублей за фиктивную продажу ионизатора воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка отсудила у мошенницы 103 000 рублей за фиктивную продажу ионизатора воды

5 февраля, 21:00Общество
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