Тагильчанка отсудила у мошенницы 103 000 рублей за фиктивную продажу ионизатора воды
Тагильчанка купила у предпринимателя ионизатор воды за 80 000 рублей, однако сам прибор так и не увидела. По решению суда мошенница должна выплатить потерпевшей 103 000 рублей.
Предприниматель предложила тагильчанке купить ионизатор воды стоимостью 80 000 рублей. Женщина согласилась на покупку, однако, чтобы расплатиться с продавцом, ей пришлось оформить кредит. Процедура происходила в банке, с которым мошенница заключила договор о сотрудничестве.
Деньги были перечислены мошеннице, а та пообещала привезти и установить ионизатор в квартире покупательницы. Однако тагильчанка установки прибора не дождалась и обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело, в областном суде предпринимателя признали виновной в мошенничестве. Также отдельно рассматривался иск о возмещении нанесенного ущерба. По решению Дзержинского суда мошенница должна выплатить потерпевшей 103 000 рублей, в том числе сумма ущерба, компенсация морального вреда и расходы на оплату услуг юристов.
Предприниматель обжаловала это решение в суде, утверждая, что она неоднократно предлагала установить ионизатор, но покупательница отказывалась. В суде апелляцию мошенницы отклонили, пишет «Новый День».
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