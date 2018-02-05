Тагильчанка отсудила у мошенницы 103 000 рублей за фиктивную продажу ионизатора воды

Предприниматель предложила тагильчанке купить ионизатор воды стоимостью 80 000 рублей. Женщина согласилась на покупку, однако, чтобы расплатиться с продавцом, ей пришлось оформить кредит. Процедура происходила в банке, с которым мошенница заключила договор о сотрудничестве.

Деньги были перечислены мошеннице, а та пообещала привезти и установить ионизатор в квартире покупательницы. Однако тагильчанка установки прибора не дождалась и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, в областном суде предпринимателя признали виновной в мошенничестве. Также отдельно рассматривался иск о возмещении нанесенного ущерба. По решению Дзержинского суда мошенница должна выплатить потерпевшей 103 000 рублей, в том числе сумма ущерба, компенсация морального вреда и расходы на оплату услуг юристов.

Предприниматель обжаловала это решение в суде, утверждая, что она неоднократно предлагала установить ионизатор, но покупательница отказывалась. В суде апелляцию мошенницы отклонили, пишет «Новый День».