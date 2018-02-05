Тяжелобольная сотрудница «Аэрофлота» из Нижнего Тагила не может получить больничный
Бортпроводнице «Аэрофлота» из Нижнего Тагила поставили серьезный диагноз. Однако медицинское учреждение компании, по словам семьи тагильчанки, отказывается выдавать больничный лист. Поэтому девушка с прошлого года живет с неоплачиваемой справкой, рассказывает мать стюардессы. Сейчас важно, как можно быстрее начать лечение, так как врачи медицинского центра упустили время.
Александра из Нижнего Тагила проработала в авиакомпании пять лет и до сих пор числится в штате. Однако в конце прошлого года девушка серьезно заболела и с 18 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года проходила диагностику в Медицинском центре «Аэрофлота», который расположен в Москве по улице Песчаной, 7. Там пациентке поставили диагноз: опухоль забрюшинного пространства с поражением печени и поджелудочной железы.
Ведомственное учреждение авиакомпании «Аэрофлот», где Саша проработала 5 лет, не считает нужным выдавать больничный лист, и все это время она находится на неоплачиваемой справке говорит мама Александры Надежда.
По словам женщины, главный врач медцентра четыре раза в устной форме отказывал в выдаче больничного листа. Отказ в больнице бортпроводнице объяснили тем, что у пациентки летная деятельность и выданной справкой ее просто отстранили от полетов, говорит ее мать. Данный документ не является больничным листом, и он не оплачивается.
Вся диагностика платная, все квитанции есть у дочери. «Аэрофлот» сохраняет нейтралитет, не предлагая никакой помощи. Один из врачей высказал свое мнение, заявив, что это заболевание является профессиональным. Однако доказать это почти невозможно рассказывает Надежда.
5 февраля Александра поступила в онкологический центр № 62, расположенный рядом со станцией метро «Войковская». К юристам семья сотрудницы «Аэрофлота» пока не обращалась, так как на специалиста нет средств.
Сейчас важно, как можно быстрее начать лечение, так как врачи медицинского центра упустили время говорит Надежда.
В пресс-службе «Аэрофлота» общаться со СМИ согласились только в письменной форме. Туда был отправлен запрос от редакции.
© Лев Истомин, TagilCity.ru