Тяжелобольная сотрудница «Аэрофлота» из Нижнего Тагила не может получить больничный

Александра из Нижнего Тагила проработала в авиакомпании пять лет и до сих пор числится в штате. Однако в конце прошлого года девушка серьезно заболела и с 18 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года проходила диагностику в Медицинском центре «Аэрофлота», который расположен в Москве по улице Песчаной, 7. Там пациентке поставили диагноз: опухоль забрюшинного пространства с поражением печени и поджелудочной железы.

Ведомственное учреждение авиакомпании «Аэрофлот», где Саша проработала 5 лет, не считает нужным выдавать больничный лист, и все это время она находится на неоплачиваемой справке говорит мама Александры Надежда.

По словам женщины, главный врач медцентра четыре раза в устной форме отказывал в выдаче больничного листа. Отказ в больнице бортпроводнице объяснили тем, что у пациентки летная деятельность и выданной справкой ее просто отстранили от полетов, говорит ее мать. Данный документ не является больничным листом, и он не оплачивается.

Вся диагностика платная, все квитанции есть у дочери. «Аэрофлот» сохраняет нейтралитет, не предлагая никакой помощи. Один из врачей высказал свое мнение, заявив, что это заболевание является профессиональным. Однако доказать это почти невозможно рассказывает Надежда.

5 февраля Александра поступила в онкологический центр № 62, расположенный рядом со станцией метро «Войковская». К юристам семья сотрудницы «Аэрофлота» пока не обращалась, так как на специалиста нет средств.

Сейчас важно, как можно быстрее начать лечение, так как врачи медицинского центра упустили время говорит Надежда.

В пресс-службе «Аэрофлота» общаться со СМИ согласились только в письменной форме. Туда был отправлен запрос от редакции.