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20 сирот в Заречном получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 сирот в Заречном получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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