20 сирот в Заречном получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры
В действиях Управления социальной политики по городу Заречному местная прокуратура усмотрела нарушения требований закона о предоставлении социального жилья сиротам, достигшим совершеннолетия. Около 20 человек не обеспечили жильём, как того требует законодательство.
В ходе проверки надзорное ведомство выявило факты необоснованного отказа в постановке сирот на учёт и факты длительного не предоставления жилья этой категории граждан. Так, например, девушка неоднократно обращалась в органы государственной власти с просьбой предоставить полагающуюся её квартиру. В ответ поступали отказы, связанные с тем, что на момент обращения девушке было 23 года.
В отношении этого дела и других выявленных случаев нарушения закона прокуроры составили иски, которые направили в суд. В результате рассмотрения дел, на Управление социальной политики города Заречный возложили обязанность поставить всех нуждающихся на учёт, а Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обязали предоставить жильё в кратчайший срок.
Всего по исковым заявлениям ключи от квартир в новостройках получили 20 детей-сирот, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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