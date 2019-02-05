22-летний Антон Осипенко разыскивается в Кушве

Последний раз молодого человека видели в 2.40 на улице Олега Кошевого в поселке Восток города Кушва. Больше ничего о местонахождении парня неизвестно.

Антон Осипенко имеет худощавое телосложение, темно-серые глаза. Молодой человек ростом 180 см. Пропавший носил небольшую бороду. В день пропажи был одет в черную парку, черную вязаную шапку, черные джинсы и темно-синие кроссовки.