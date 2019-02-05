22-летний Антон Осипенко разыскивается в Кушве
Сегодня, 19:21ОбществоФото: личная страница ВКонтакте Антона Осипенко
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В ночь на 3 февраля в Кушве пропал Антон Осипенко 1996 года рождения.
Сюжеты: Кушва
Последний раз молодого человека видели в 2.40 на улице Олега Кошевого в поселке Восток города Кушва. Больше ничего о местонахождении парня неизвестно.
Антон Осипенко имеет худощавое телосложение, темно-серые глаза. Молодой человек ростом 180 см. Пропавший носил небольшую бороду. В день пропажи был одет в черную парку, черную вязаную шапку, черные джинсы и темно-синие кроссовки.
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Всех, кто владеет информацией о местонахождении Антона, просят сообщать по телефонам: 8-912-620-21-00, 8-902-270-32-22.
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