40-летний мужчины был найден мертвым в сугробе в Екатеринбурге
Сегодня, 17:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Утром 4 февраля в поселке Шабры в Екатеринбурге был обнаружен труп мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
40-летний мужчина был обнаружен в сугробе на улице поселка Шабры в Чкаловском районе Екатеринбурга. Местные жители вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть.
По информации Е1.ru, мужчина возвращался от друзей.
В Следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга подтвердили факт смерти 40-летнего мужчины, точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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