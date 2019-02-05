67-летняя пенсионерка из Ирбита осуждена на 2 года за поджог построек соседа
67-летняя пенсионерка из Ирбита осуждена за умышленный поджог чужого имущества.
В Ирбите вынесен приговор 67-летней пенсионерке, обвиняемой в умышленном поджоге надворных построек своего соседа. Судом установлено, что пожилая женщина 8 октября 2018 года после распития спиртных напитков вступила в конфликт с соседом. После ссоры женщина, обидевшись на оппонента, подожгла дворовые постройки на его участке.
Суд назначил пенсионерке к отбыванию 1 год и 6 месяцев, а также присоединил ранее не отбытое наказание за аналогичное преступление. В 2017 году женщина уже пыталась совершить поджог чужого имущества, за что была осуждена условно.
По совокупности приговоров женщина осуждена на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также пенсионерка должна будет возместить потерпевшему убытки в размере 247 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
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