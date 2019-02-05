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67-летняя пенсионерка из Ирбита осуждена на 2 года за поджог построек соседа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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67-летняя пенсионерка из Ирбита осуждена на 2 года за поджог построек соседа

Сегодня, 11:09ОбществоФото: pixabay.com
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