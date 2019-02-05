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Арамильский депутат подозревается в пьяном дебоше в морге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арамильский депутат подозревается в пьяном дебоше в морге

Сегодня, 07:30ОбществоФото: Страница Дмитрия Сурина в Facebook/ facebook.com/dmitsurin
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