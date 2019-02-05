Арамильский депутат подозревается в пьяном дебоше в морге

Конфликт с участием депутата, со слов пострадавшей стороны, произошёл из-за трупа. Агент ритуальной компании «Доверие» прибыл в больницу, чтобы забрать оттуда тело человека. Туда же прибыл депутат Сурин, причём в состоянии алкогольного опьянения, как заверяет директор «Доверия» Константин Власенко.

Ритуальная контора «Обряд» числится на его жене. Он заявил, что все покойники в больнице его, у него договор, напал на моего агента и избил его. Парню пришлось спасаться бегством,рассказал Власенко свою версию произошедшего.

Пострадавший сотрудник написал заявление в полицию, а также зафиксировал побои в больнице. Теперь заявление и собранные материалы готовятся передать по подследственности в Следственный комитет. Дмитрий Сурин заявил о том, что его оклеветали, передаёт URA.ru.