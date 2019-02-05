Борцы с мусорной реформой вышли на одиночные пикеты к мэрии Нижнего Тагила

5 февраля у здания администрации Нижнего Тагила участники общественного движения «Тагил за перемены» устроили одиночные пикеты. Активисты расположились через дорогу от мэрии с плакатом, на котором была надпись «Мусорный тариф – грабёж тагильчан». Таким образом, они выразили своё несогласие с проводимой в Свердловской области реформой по вывозу и переработке ТБО.

Хотим устраивать ежедневные пикеты у администрации. Пускай знают, что жители Нижнего Тагила против такого мусорного беспредела. Будем каждый день выходить, не важно с каким плакатом. Главное, чтобы против этой мусорной реформы,рассказали организаторы в видеотрансляции с места пикета.

Видео Видео: Общественное движение «Тагил за перемены» , vk.com/ntzaperemeni

Участники пикета, судя по опубликованному ими видео, специально выбрали время перед окончанием рабочего дня, чтобы привлечь внимание сотрудников администрации. Однако никто из них за время мероприятия из здания не вышел, а к активистам подходили только случайные прохожие.