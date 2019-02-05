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Борцы с мусорной реформой вышли на одиночные пикеты к мэрии Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2019 02 05 22 03 22

Борцы с мусорной реформой вышли на одиночные пикеты к мэрии Нижнего Тагила

6 февраля, 00:30ОбществоФото: Кадр из трансляции с пикета/ vk.com/ntzaperemeni
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