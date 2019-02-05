Директор новоуральской коммерческой компании задолжал сотруднице 236 тысяч рублей

35-летний работодатель не выплачивал зарплату в течение года. Общий долг директора предприятия пред подчиненной составил 236 тысяч рублей.

Женщина обратилась в следственный комитет, который провел проверку и затем направил материалы уголовного дела в суд. Работодатель погасил задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.