Директор новоуральской коммерческой компании задолжал сотруднице 236 тысяч рублей
Сегодня, 20:27ОбществоФото: pixabay.com
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В ЗАТО город Новоуральск директор коммерческой компании задолжал сотруднице 236 тысяч рублей зарплаты.
35-летний работодатель не выплачивал зарплату в течение года. Общий долг директора предприятия пред подчиненной составил 236 тысяч рублей.
Женщина обратилась в следственный комитет, который провел проверку и затем направил материалы уголовного дела в суд. Работодатель погасил задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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