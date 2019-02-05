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Мужчина приговорен к 8 годам за похищение жительницы Верхней Пышмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина приговорен к 8 годам за похищение жительницы Верхней Пышмы

Сегодня, 18:42ОбществоФото: pixabay.com
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