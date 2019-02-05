Мужчина приговорен к 8 годам за похищение жительницы Верхней Пышмы

Ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Заречного в состоянии алкогольного опьянения прибыл к своей знакомой в Верхнюю Пышму. Злоумышленник требовал впустить его в дом. После отказа он разбил окно на первом этаже и влез в жилище. Пострадавшую мужчина догнал на улице. Избивая и угрожая, преступник заставил потерпевшую отвезти их двоих в город Заречный.