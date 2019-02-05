Мужчина приговорен к 8 годам за похищение жительницы Верхней Пышмы
Ранее судимый житель Заречного приговорен к 8 годам лишения свободы и двум годам ограничения свободы за похищение жительницы Верхней Пышмы.
Ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Заречного в состоянии алкогольного опьянения прибыл к своей знакомой в Верхнюю Пышму. Злоумышленник требовал впустить его в дом. После отказа он разбил окно на первом этаже и влез в жилище. Пострадавшую мужчина догнал на улице. Избивая и угрожая, преступник заставил потерпевшую отвезти их двоих в город Заречный.
Девушка была освобождена сотрудниками ДПС Заречного, который задержали автомобиль. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище против воли лица, проживающего в нем, в похищении человека и угоне автомобиля.
Суд приговорил жителя Заречного к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также к двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости